اليوم.. استئناف مستريح الأدوات الصحية على حبسه 3 سنوات

تنظر محكمة جنح مستأنف الأزبكية، اليوم الأربعاء، استئناف النيابة العامة على قبول معارضة مالك شركة أدوات صحية على حبسه 3 سنوات، لاتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على 4 ملايين جنيه.

وكانت جهات التحقيق أحالت مالك شركة أدوات صحية متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مستريح الأدوات الصحية"، وتحمل رقم 3703 لسنة 2022 جنح الأزبكية، للمحاكمة الجنائية لاتهامه بالنصب على المواطنين.

وفي وقت سابق، تقدم مقيمو الدعوى ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في جريمة نصب واحتيال واستيلاء المشكو فى حقهم مالك شركة أدوات صحية بالفجالة ونجله، وحصولهم على 4 ملايين جنيه من أموال الشاكين بدون وجه حق.

وأوضح الشاكيين، أن المتهمين كونا فيما بينهما تشكيلا ثنائيا، تخصص في استلام أموال من يقع تحت حبالهم وخداع ضحاياهم من المجني عليهم، وتلقي الأموال بدعوى توظيفها واستثمارها فى مجال الاستيراد والتصدير مقابل إيهام المجني عليهم بأرباح وفوائد عالية النسبة يتم سدادها كل ثلاثة أشهر.