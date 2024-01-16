بلينكن: هجمات الحوثيين فى البحر الأحمر أجبرت السفن على اتخاذ مسارات أطول

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر أجبرت السفن على اتخاذ مسارات أطول ما يهدد برفع أسعار بعض السلع، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية.

هجمات الحوثيين بالبحر الاحمر

كان قد قال بيتر وينتر المتحدث الرسمي باسم السفارة الأمريكية لدى القاهرة، اليوم، إن هجمات الحوثيين في اليمن على السفن في البحر الأحمر تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الغذاء والوقود وعمليات المساعدات الإنسانية في المنطقة.

وأوضح بيتر وينتر في بيان تلقى "الدستور" نسخة منه، أن هجمات الحوثيين لا تؤثر على شركات الشحن وأطقمها فحسب، بل إنها تؤثر على الناس العاديين في جميع أنحاء العالم، نظرًا للحجم الهائل للتجارة عبر البحر الأحمر، فإن تصرفات الحوثيين المتهورة ستؤدي إلى زيادة تكلفة السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء والوقود.