مراسلة "القاهرة الإخبارية": إيران استهدفت "أربيل" بـ 13 صاروخًا

قالت هبه التميمي، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن يوم أمس شهد سكان العراق الكثير من الانفجارات التي هزت محافظة “أربيل” بالكامل.

انتهاك سيادة العراق

وأكدت “التميمي” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن إيران استهدفت “أربيل” بـ 13 صاروخًا.

وأضافت أن مسئولا أمريكي اأعلن أنه لا يوجد ضرر يذكر في المباني الأمريكية بالعراق.

النزاعات العراقية الإيرانية

وتابعت: "أدانت الحكومة العراقية هذا العدوان الإيراني، وسوف يتم تشكيل لجنة للتحقيق في هذا الحادث سريعًا، حيث إن هذا انتهاك مباشر لسيادة العراق".