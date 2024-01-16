الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"شعبة المخابز" تكشف حقيقة مطالبتها برفع الدعم عن رغيف العيش

العيش
العيش

كشف خالد فكري، سكرتير شعبة المخابز بالغرفة التجارية، حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم، مؤكدًا أنهم يطالبون برفع التكلفة خاصًة مع ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج.

وقال فكري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إنهم يعملون بموازنة 2020، رغم ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من مياه وكهرباء وأجور عمال.

زيادة رواتب العمالة 

وأضاف أن أجور العمالة زادت بشكل كبير جدًا، وكذلك قطع غيار المعدات لأنهم يعملون في سلعة بهامش ربح محدد، مشيرًا إلى أنه قد يحدث أعطال في المخابز وعدم الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار التكلفة.

شعبة المخابز سعر رغيف الخبز رفع التكلفة زيادة رواتب العمالة أسعار مستلزمات الإنتاج

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