الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية"| انسحاب المرشح الجمهوري "هاتشنسون" من سباق الرئاسة الأمريكي

المرشح الجمهوري آسا
المرشح الجمهوري آسا هاتشنسون

أعلن المرشح الجمهوري آسا هاتشنسون، انسحابه من السباق الرئاسي بعد حصوله على نسبة متدنية في مجمع ولاية آيوا بالولايات المتحدة الأمريكية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

الانتخابات الرئاسية الأمريكية 

وكشف مسئولون أمريكيون، أن جو بايدن وغيره من كبار المسئولين يشعرون بالإحباط المتزايد تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورفضه معظم طلبات الإدارة الأمريكية المتعلقة بالحرب على قطاع غزة، وهذا الإحباط تزايد بسبب خطورة الوضع على الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال الموقع نقلا عن هؤلاء المسئولين إن الرئيس الأمريكي بايدن أعلن دعمه الكامل لإسرائيل، بدعمها عسكريًا ودبلوماسيًا بشكل غير مسبوق، رغم أن ذلك تسبب له في ضربات سياسية قبل الانتخابات الأمريكية، وقد استمر هذا الدعم علنًا، ولكن خلف الكواليس، هناك دلائل مُتزايدة على أن بايدن بدأ يفقد صبره.
 

آسا هاتشنسون السباق الرئاسي الأمريكي القاهرة الإخبارية نبأ عاجل قناة القاهرة الإخبار

الأكثر قراءة

عاجل| 3 مؤشرات تثير الشكوك حول طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

طارق الشناوى يُفجر مفاجأة حول كواليس انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضى

الجيش الأمريكى: مقتل جنديين من الكوماندز خلال مصادرة أسلحة الحوثى

الفريق أسامة ربيع: الملاحة فى قناة السويس لم تتأثر بأحداث باب المندب

سعر الذهب BTC اليوم الثلاثاء وسعر الجنيه الذهب في مصر 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)