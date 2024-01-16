"القاهرة الإخبارية"| انسحاب المرشح الجمهوري "هاتشنسون" من سباق الرئاسة الأمريكي

أعلن المرشح الجمهوري آسا هاتشنسون، انسحابه من السباق الرئاسي بعد حصوله على نسبة متدنية في مجمع ولاية آيوا بالولايات المتحدة الأمريكية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

الانتخابات الرئاسية الأمريكية

وكشف مسئولون أمريكيون، أن جو بايدن وغيره من كبار المسئولين يشعرون بالإحباط المتزايد تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورفضه معظم طلبات الإدارة الأمريكية المتعلقة بالحرب على قطاع غزة، وهذا الإحباط تزايد بسبب خطورة الوضع على الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال الموقع نقلا عن هؤلاء المسئولين إن الرئيس الأمريكي بايدن أعلن دعمه الكامل لإسرائيل، بدعمها عسكريًا ودبلوماسيًا بشكل غير مسبوق، رغم أن ذلك تسبب له في ضربات سياسية قبل الانتخابات الأمريكية، وقد استمر هذا الدعم علنًا، ولكن خلف الكواليس، هناك دلائل مُتزايدة على أن بايدن بدأ يفقد صبره.

