الفريق أسامة ربيع: خسارة 50% من حركة التجارة العالمية بسبب أحداث باب المندب

قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الأحداث في باب المندب تؤثر على العالم كله وليس على قناة السويس فقط، مؤكدًا أن عدد السفن المارة من القناة قل بنسبة 30%، بداية من 19 نوفمبر، كما قلت الحمولة 41%، والعائد قل بنسبة 40%.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن التجارة العالمية كلها تأثرت وذلك لأن السفن بدأت تعلق عبورها لأنها الرحلات تأخذ من 10 إلى 15 يومًا واستهلاك زائد للوقود، وكذلك المرتبات والبضاعة لا تصل في موعدها، مؤكدًا أن طريق رأس الرجاء الصالح محفوف بالمخاطر خاصة في فصل الشتاء ولذا السفن الصغيرة كلها لا تعبر منه.

فرض رسوم إضافية للمخاطر على الحاويات

وتابع، أنه تم فرض رسوم إضافية للمخاطر على الحاويات بنسبة 2500 دولار، موضحًا أن التجارة العالمية خسرت ما يزيد عن 50% لأن السفن تختار قناة السويس لأنها الاقصر والأمن والأسرع بالإضافة لتقليل الانبعاثات الكربونية ومع طريق الرجاء الصالح الانبعاث الكربوني يزيد.

وأوضح أن هذه الأزمة تذكرنا بأزمة كورونا لأن البضائع كانت تتأخر ولم تكن موجودة مؤكدًا أن هذا التأثير مؤقت وسينتهي لأن العالم كله لن يتحمل هذه الخسائر الكبيرة.