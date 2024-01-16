نائبة التنسيقية تتقدم بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992

تقدمت النائبة د. غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل بعض احكام القانون رقم 95 لسنة 1992 والخاص بـ سوق المال.

وقالت إن مشروع القانون يسهم في إدخال تعديلات على بعض المواد، واستحداث مواد أخرى تهدف في مضمونها نحو تطبيق المزيد من المرونة في سوق المال بما يتوافق مع قواعد الحوكمة، وذلك في ضوء أهمية تلك القواعد لإسهامها بشكل كبير في حسن وكفاءة إدارة الشركات، وحماية المساهمين والمتعاملين معها، وفقًا للقواعد والمعايير الدولية.

وأضافت: وتأتي أهمية هذا التعديلات في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي من المشاكل التي تتعرض لها العديد من الشركات المقيدة، وغيرها من المؤسسات المالية والبنوك حول العالم، بما يبرز الدور الذي تلعبه قواعد الحوكمة في هذا الشأن.

ولفتت إلى أن بعض التعديلات تستهدف التأكيد على أهمية إيجاد تدرج في الاجراءات والتدابير التي يجوز اتخاذها بشأن مخالفة قواعد التداول، أو لإزالة أثر المترتب عليها، وعدم الإلغاء الكامل لمجموعة العمليات بما يحقق المزيد من العدالة والشفافية.