الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فلسطينيون يحرقون منشورات الاحتلال بخان يونس: "انتظروا الأسوأ" (فيديو)

حرق منشورات الاحتلال
حرق منشورات الاحتلال

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرًا مصورًا، مساء الثلاثاء، لعدد من الفلسطينيين في مدينة رفح يحرقون منشورات أسقطها جيش الاحتلال الإسرائيلي تأمر سكان خان يونس بإخلاء حيي المنارة والسلام.

وقال أحد الشباب الفلسطينيين في حواره للقناة، أن هذه المنشورات لن تخيف الأهالي، ولن تحرك فيهم ساكنًا، واصفًا: إحنا شعب فلسطين جبارين، اللي عملناه فيهم ما هو قليل، واللي جاي أسوأ من اللي راح".

وظهر في الفيديو عدد من الأطفال الفلسطينيين الذين بدت البهجة على وجوههم وهم يحرقون المنشورات التحذيرية التي أسقطها جيش الاحتلال عليهم.

اكسترا نيوز الفلسطينيين رفح يحرقون منشورات منشورات الاحتلال الإسرائيلي المنارة خان يونس الأطفال الفلسطينيين فلسطين شعب فلسطين المنشورات التحذيرية يحرقون المنشورات التحذيرية

الأكثر قراءة

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

الفريق أسامة ربيع: الملاحة فى قناة السويس لم تتأثر بأحداث باب المندب

ماذا قال الفنان أحمد العوضي بعد انفصاله عن ياسمين عبد العزيز؟

سعر الذهب BTC اليوم الثلاثاء وسعر الجنيه الذهب في مصر 2024

إخلاء سبيل أكبر تُجار النقد الأجنبى بالسوق السوداء فى الشروق على ذمة التحقيقات

القصة الكاملة لمحاولة "إماراتي" تهريب المخدرات لمصر عبر حلايب وشلاتين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)