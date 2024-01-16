فلسطينيون يحرقون منشورات الاحتلال بخان يونس: "انتظروا الأسوأ" (فيديو)

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرًا مصورًا، مساء الثلاثاء، لعدد من الفلسطينيين في مدينة رفح يحرقون منشورات أسقطها جيش الاحتلال الإسرائيلي تأمر سكان خان يونس بإخلاء حيي المنارة والسلام.

وقال أحد الشباب الفلسطينيين في حواره للقناة، أن هذه المنشورات لن تخيف الأهالي، ولن تحرك فيهم ساكنًا، واصفًا: إحنا شعب فلسطين جبارين، اللي عملناه فيهم ما هو قليل، واللي جاي أسوأ من اللي راح".

وظهر في الفيديو عدد من الأطفال الفلسطينيين الذين بدت البهجة على وجوههم وهم يحرقون المنشورات التحذيرية التي أسقطها جيش الاحتلال عليهم.