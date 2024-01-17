تصدر البحث عن دعاء الصباح اليوم الأربعاء 17-1-2024 محرك البحث في الساعات الأخيرة، إذ يرغب المسلمون في كل بقاع الأرض لاغتنام الساعات الأولى من صباح الأربعاء 17 يناير في الأكثر من أذكار الصباح، لاسيما مع بدء شهر رجب المبارك أحد الأشهر الحرم وأكثرها فضلًا وكرمًا.

أذكار الصباح اليوم الأربعاء 17-1- 2024

يعرض الدستور للقراء صيغ دعاء الصباح اليوم الأربعاء 17-1- 2024 الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية وهى كما يلي:

أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله.

اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.

لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر.

أذكار الصباح اليوم الأربعاء 17-1-2024

أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله.

اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.

لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.



فضل أذكار الصباح على نفس المسلم

تطيب النفوس بالأذكار، إذ أوصى الله عز وجل بكثرة الذكر؛ لأنه صلة بين العبد وربه، عندما يذكر المسلم ربه، يشعر بالأمان والطمأنينة والسكينة.

فوائد أذكار الصباح والمساء كبيرة، وثوابها في الدنيا والآخرة عظيم، تتسع الرزق والخير بفضل الأذكار، وهناك العديد من الصيغ الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية لذكر الله تعالى، أذكار الصباح والمساء عبادة تؤجر عليها العبد، وستشعر بتأثيرها على نفسك عندما تستمر فيها.

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