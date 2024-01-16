الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

تفاصيل الاحتفالية الكبرى لذكرى ميلاد عبد الناصر بمنشية البكري (صور)

احياء ذكرى الزعيم
احياء ذكرى الزعيم جمال عبد الناصر

أقامت مؤسسة د.جمال شيحة للتعليم والثقافة والتنمية المستدامة، بالتعاون مع المؤسسة الافريقية للتطوير وبناء القدرات وبالمشاركة مع المهندس عبد الحكيم عبد الناصر احتفالا  كبيرًا وندوة بعنوان فلسطين في فكر الزعيم جمال عبد الناصر، تضامنا مع القضية الفلسطينية والعدوان الاسرائيلي علي غزة.

وزار د.جمال شيحة وفريق مؤسسته وأعضاء مجلس الأمناء بالمؤسسة بزيارة ضريح الزعيم الخالد جمال عبد الناصر ووضع إكليل من الزهور على قبر الزعيك الخالد احياء لذكري ميلاده وذلك في إطار إحياء ذكرى ميلاده بمقر متحف الزعيم جمال عبد الناصر بمنشية البكري بالقاهرة.

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وشارك في الندوة نخبة من الرموز الوطنية والعربية وقام بتقديم برنامج الاحتفالية الكاتب الصحفي مصطفي طاهر.

شهد اللقاء حضور نخبة من الشخصيات المهمة منهم المهندس عبد الحكيم جمال عبدالناصر،  د.جمال شيحة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الدكتور جمال شيحه، ود.حسن موسى، أمين عام المؤسسة الافريقية.

وشارك في الاحتفالية نخبة من الرموز العربية هم: 
- العماد اميل لحود - رئيس الجمهورية اللبنانية الأسبق.
- المطران عطالله حنا من القدس،  العميد مصطفي حمدان - امين الهيئة القيادية لحركة الناصريين المستقلين – المرابطون،  معن بشور  - الرئيس المؤسس للمنتدي القومي العربي لبنان.

وقام بالمشاركة كل من:
أ.د جمال شقرة -  أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر والعلاقات الدولية، عضو مجلس امناء المؤسسة الافريقية.
دكتورة أماني الطويل، مستشار مركز الاهرام ومدير البرنامج الافريقي بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. عضو مجلس امناء المؤسسة الافريقية.

-  أحمد الجمال - الكاتب الصحفي 
-     عبدالله السناوي - الكاتب الصحفي 
-  يوسف القعيد - الكاتب الصحفي والرازي
د / مريم أبو دقة – كلمة عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

أ / ماجدة شوربة  - كاتبة وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية  
-  أ/ انتصار  أحمد العقلي  - الحزب الوحداوي الناصري - السوداني   
 - أ/ أمال الأغا    اتحاد المرأة الفلسطينية  
أ/ فريدة الشوباشي    - كاتبة صحفية وإعلامية

شارك في الاحتفالية فريق كورال عباد الشمس واتحاد المرأة الفلسطينية بأغاني وطنية تتناول القضية الفلسطينية وتحمل رسائل تضامن لغزة والشعب االفلسطيني وايضا معرض لوحات فنية تعبر عن الانتفاضة الفلسطينية، بمشاركة من الجمعية المصرية للكاريكاتير.

وشارك في الاحتفالية ما يقرب من مائتان مشارك تقريبًا.

وتقدمت مؤسسة د.جمال شيحه والمؤسسة الافريقية بكل الشكر والتقدير لوزارة الثقافة وإدارة متحف الزعيم جمال عبدالناصر علي حسن استضافتهم وتعاونهم معنا لتيسير اقامة الفعالية بهذا النجاح.

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الدكتور جمال شيحة للتعليم والثقافة والتنمية المستدامة تضامنا مع القضية الفلسطينية العدوان الإسرائيلي على غزة فلسطين في فكر الزعيم جمال عبد الناصر عبد الحكيم عبد الناصر

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