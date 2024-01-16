قائد القوات البحرية يلتقى نظيره الجنوب إفريقى

التقى الفريق أشرف عطوة، قائد القوات البحرية، اليوم الثلاثاء، الفريق موندي لوبيسي، قائد القوات البحرية لدولة جنوب إفريقيا والوفد المرافق له، خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية.

يأتي ذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة.

تناول اللقاء مناقشة عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين القوات البحرية لكلا الجانبين، كما شملت الزيارة جولة تفقدية لشركة ترسانة الإسكندرية والوحدات الخاصة البحرية والكلية البحرية، وكذا زيارة عدد من الوحدات البحرية المنضمة حديثًا للقوات البحرية.