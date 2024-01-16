الفريق أول محمد زكى يلتقى عددًا من قادة وضباط القوات المسلحة

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددًا من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، والذى يأتى فى إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل داخل القوات المسلحة، ومناقشة أساليب تطوير الأداء والقدرات بما يمكنها من الوفاء بالمهام والمسئوليات الوطنية لحماية الوطن وصون مقدساته.

تضمن اللقاء عرضًا تقديميًا لعدد من قادة القوات المسلحة تناول عددًا من الموضوعات المرتبطة بجهود القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري، وكذا أساليب العمل داخل القوات المسلحة وإجراءات تطويرها وتحديثها، وقام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم عدد من القادة والضباط تقديرًا لتميزهم فى أداء المهام المكلفين بها.

وألقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام والمسئوليات المكلفين بها على أكمل وجه، مؤكدًا أن القوات المسلحة حريصة على بناء قدراتها البشرية، وتطوير إمكاناتها القتالية والفنية فى كافة التخصصات بما يمكنها من تنفيذ مهامها فى الدفاع عن الوطن بجانب دورها الداعم لمسيرة تنمية وبناء الدولة المصرية الحديثة.

وأشار القائد العام للقوت المسلحة إلى ضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى العالى للوحدات والتشكيلات، والارتقاء بالمستوى المهارى والبدنى للفرد المقاتل بالتدريب المستمر والروح المعنوية العالية، والمحافظة على الأسلحة والمعدات والمركبات لتظل القوات المسلحة فى أعلى درجات اليقظة والاستعداد لتنفيذ أى مهمة تسند إليها تحت مختلف الظروف.

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