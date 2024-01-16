رسميًا.. "دي روسي" مديرا فنيا مؤقتا لنادي روما

أعلن نادي روما الإيطالي تعيين دانييلي دي روسي، أسطورة النادي، مديرًا فنيًا مؤقتًا للفريق، خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو.

وقررت إدارة النادي الإيطالي في وقت سابق من صباح اليوم إقالة جوزيه مورينيو، من منصب المدير الفني للفريق، بسبب تدهور النتائج.

ونشر النادي بيانًا رسميًا عبر موقعه أعلن من خلاله تولي دي روسي مسئولية المدير الفني للفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال دي روسي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "أود أن أشكر عائلة فريدكين لائتمانهم لي على مسئولية القيادة الفنية لفريق روما، ومن جهتي لا أعرف طريقًا آخر غير العمل والتضحية كل يوم وتقديم كل شيء أملكه لمواجهة التحديات التي تنتظرنا".

وأضاف: "إن الشعور بالقدرة على الجلوس على مقاعد البدلاء لا يوصف، الجميع يعرف ما يمثله روما بالنسبة لي، لكن العمل الذي ينتظرنا جميعًا قد تولى المهمة بالفعل. ليس لدينا وقت ولا خيار: أن نكون قادرين على المنافسة، ونقاتل من أجل أهدافنا ونحاول تحقيقها، هي الأولويات الوحيدة التي أعطيناها أنا وفريق العمل لأنفسنا".