مدرب مالي: جنوب أفريقيا أبطال سابقون ولا يجب التقليل منهم

تحدث إريك شيل المدير الفني لمنتخب مالي، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام جنوب إفريقيا، في مستهل مشوار الفريقين بمجموعات كأس الأمم الإفريقية "كان 2023".

موعد مباراة مالي وجنوب إفريقيا بأمم إفريقيا "2023"

ويواجه منتخب مالي نظيره جنوب إفريقيا، في تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 16 يناير الجاري، في إطار منافسات دور المجموعات بـ"كان 2023".

مدرب مالي عن مواجهة جنوب إفريقيا: أبطال سابقون ونحترم المنافس جيدا

وقال شيل في تصريحات على الموقع الرسمي لـ"كاف": سنواجه خصوما قوية للغاية، يجب علينا احترام منتخب"بافانا بافانا" جيدا".

وأضاف:" منتخب جنوب إفريقيا، لايملك لاعبين كثيرا محترفين بالخارج، إلا أنه يظل مرشحا بقوة للوصول للأدوار التالية".

وواصل مدرب مالي:" كلهم يلعبون في نفس الدوري، إذ هناك تجانس وتفاهم كبير جدا بينهم، وهو ما يصعب من المواجهة".

وشدد: "هذه ميزة كبيرة في مثل هذه المنافسات، لا يجب التقليل من شأنهم أو الاستخفاف بهم".

وأوضح شيل: "قد سبق قبل ذلك، لمنتخب جنوب إفريقيا التتويج بكأس الأمم الإفريقية، نعلم نقاط القوة والضعف لديهم".

وأكد:" استعددنا جيدا للمباراة، من المهم جيدا ضربة البداية، الفوز يعطي اللاعبين دفعة معنوية هائلة لاستكمال المشوار".

واختتم: "منتخب جنوب إفريقيا، شارك كثيرا في فعاليات كأس الأمم الإفريقية".

وتجدر الإشارة إلى أن صفوف منتخب مالي، تشهد تواجد نجم خط وسط النادي الأهلي أليو ديانج مع منتخب بلاده، بينما يتواجد زميله بيرسي تاو جناح المارد الأحمر، رفقة جنوب إفريقيا.

ويقع المنتخب المالي في المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات جنوب أفريقيا وتونس ونامبييا.

وكانت منافسات "كان 2023"، انطلقت مساء السبت الماضي، بالمواجهة الافتتاحية التي جمعت بين كوت ديفوار البلد المستضيف وغينيا بيساو، واستطاع منتخب الأفيال الفوز بهدفين نظيفين، وتستمر فعاليات البطولة حتى يوم 11 فبراير المقبل.