منتخب مالى يعلن غياب ديانج عن ودية غينيا بيساو استعدادا لأمم إفريقيا

أعلن منتخب مالي، غياب أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ودية الفريق أمام غينيا بيساو، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض غمار كأس الأمم الإفريقية.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبل.

ونشر المنتخب المالي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، قائمة الفريق التي ستخوض ودية اليوم أمام غينيا بيساو، والتي لم يتواجد أليو ديانج بها.

ولم يكشف منتخب مالي، عن سبب غياب أليو ديانج عن قائمة مباراة اليوم.

ويتواجد منتخب مالي في المجموعة الخامسة التي تضم تونس وجنوب أفريقيا وناميبيا.

ويستهل منتخب مالي مشواره بمواجهة جنوب أفريقيا يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير في العاشرة مساء.

على صعيد آخر، يترقب مسئولو القلعة الحمراء وصول عرض رسمى لرحيل المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد موافقة مارسيل كولر المدير الفني، على بيع اللاعب في الميركاتو.

وكشف مصدر بالأهلي عن أن أليوديانج يسابق الزمن مع وكيل أعماله؛ لسرعة حسم مصيره بعد ابتعاده عن المشاركة في المباريات الأخيرة، خاصة بعد تلقيه عدة اتصالات من مسئولي طرابزون التركي للانضمام إلى صفوفه خلال الفترة المقبلة، هذا فضلًا عن عرض من أحد الأندية القطرية، لكنه بشكل شفهي حتى الآن.

وأضاف المصدر أن أليو ديانج أبلغ زملاءه في الفريق على هامش احتفالات السوبر المصري، وقبل انضمامه لمنتخب بلاده، برحيله خلال الميركاتو الشتوي، مشيرًا إلى أن اللاعب يفضل الرحيل إلى الدوري الأوروبي على اللعب في الدوري القطري، خاصة أنه يرغب في اللعب بالدوري الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

كانت إدارة الكرة حددت 5 ملايين دولار تسعيرة بيع أليو ديانج في يناير المقبل، مع وضع بعض الامتيازات في عقده الجديد من أجل الاستفادة المادية من رحيل اللاعب.

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