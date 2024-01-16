الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جارى رودريجيز.. المخضرم الذى قاد الرأس الأخضر لإسقاط غانا

جاري رودريجز
جاري رودريجز

قاد جاري رودريجيز مهاجم الرأس الأخضر، منتخب بلاده لفوز تاريخي على نظيره منتخب غانا بهدفين مقابل هدف في الوقت القاتل من اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين الأحد، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2023.

صاحب الـ 33 عامًا سجل هدفا قاتلا في الثواني الأخيرة من زمن اللقاء، ليحصد أول ثلاث نقاط في بداية مشواره بالبطولة والتي أشعلت المجموعة الثانية التي تضم منتخبات مصر وموزمبيق، لتشتعل المجموعة مبكرًا ويتصدرها الرأس الأخضر بعد تعادل المنتخب الوطني بالدقائق الأخيرة مع موزمبيق.

معلومات عن جاري رودريجيز نجم الرأس الأخضر

جاري رودريجيز هو واحد من الجيل الذهبي لمنتخب الرأس الأخضر، ويقع في ترتيب أكثر 10 لاعبين ظهورًا بقميص منتخب بلاده، إذ يشارك منذ 2013 وحتى هذه البطولة ولعب 47 لقاء ويحتل المركز التاسع، بينما انتقل للمركز الرابع في جدول ترتيب هدافي الرأس الأخضر عبر التاريخ بـ 8 أهداف بالتساوي مع زميله جوليو تافاريز.

ويلعب رودريجيز حاليًا في صفوف أنقرة جوتشو التركي، وتبلغ قيمته التسويقية 1.50 مليون يورو وشارك هذا الموسم مع فريقه في 15 لقاء سجل هدفا وصنع 4، إذ يعد النادي التركي هو الثالث له في مسابقة الدوري التركي وسبق ولعب مع جالطة سراي وفناربخشة وتوج باللقب مع جالطة سراي في 2017-2018.

ويمتلك رودريجيز خبرة كبيرة مع الأندية، إذ لعب لصفوف باوك اليوناني وتوج باللقب مع نادي أولمبياكوس في 2021-2022، كما خاض تجربة عربية مع نادي اتحاد جدة السعودي حيث لعب معهم 31 لقاء وسجل 5 أهداف وصنع 7 آخرين.

جاري رودريجيز الرأس الأخضر غانا كأس أمم إفريقيا أمم أفريقيا 2023

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