الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

انتقاد برلمانى لوزير التموين بسبب ارتفاع الأسعار: ليس لها ضابط ولا رابط فى الأسواق

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي

انتقد النائب محمد عبدالحكيم أبوزيد، عضو مجلس النواب، وزير التموين، بسبب ارتفاع الأسعار، قائلًا: "أسعار السلع الأساسية ليس لها ضابط ولا رابط في السوق".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر عدد من الأدوات الرقابية المواجهة لوزير التموين، بحضور الدكتور علي المصيلحي.

وتابع عضو مجلس النواب: "حاليًا كل واحد بيبيع بمزاجه، أين رقابة وزارة التموين؟"، مطالبًا بضرورة أن يكون هناك حل عملي، خصوصًا السلع الأساسية التي يتحكم فيها بعض التجار في السوق السوداء.   

وأشار أبوزيد إلى أن هناك مخابز مقرر لها 3 جوالات دقيق، قائلًا: هذه الكميات لا تكفي لتشغيل المخبز ولا تكفي حاجة المواطنين، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في كمية الدقيق المقررة لهذه المخابز.

وتساءل النائب عن السيارات المتنقلة لبيع السلع التموينية لصالح الشباب، قائلًا: حتى الآن لم يتم اتخاذ موقف بشأنها.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة حل أزمة الحذف العشوائي من بطاقات التموين، قائلًا: على الأقل إعادة الخبز للمواطنين المحذوفين عشوائيًا.

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