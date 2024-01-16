الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس مجلس النواب منتقدًا وزير العدل: "السلطة والسيادة للشعب"

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

انتقد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، المستشار عمر مروان، وزير العدل، بشدة، ووصف كلامه خلال الجلسة العامة بالكلام غير المقبول، معاتبا إياه قائلا: «كلام غير مقبول من وزير سياسي».

جاء ذلك عندما ذكر “مروان” في كلمته بعد الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، أنه ليس هناك عيب في الخلاف، ما دفع رئيس المجلس للقول بأن السلطة والسيادة للشعب، وحينما يتم التصويت فلم يعد هناك خلاف، وهذا أمر غير مقبول.

وكان وزير العدل، قد أكد أن العلوم الإنسانية ومنها التشريعات والقوانين دائما ما يكون فيها وجهات نظر، والاختلاف فيها ليس عيبا، ودائما ما نستفيد من المجلس النيابي، مشيرًا إلى أن عرض وجهات النظر تؤدي إلى التكامل، ولا ندعي أن الحكومة تحتكر الحقيقة أو المجلس، في النهائية يتم العمل من أجل تشريع مناسب وملائم، قائلًا: "ليس عيبا في وجهات النظر".

الأمر الذي أغضب رئيس مجلس النواب قائلًا: "السلطة والسيادة للشعب.. حينما يتم التصويت فلا يوجد خلاف.. هذا أمر غير مقبول من وزير سياسي".

وأضاف "جبالي"، أنه حينما يقوم مجلس النواب بالتصويت النهائي، فلا نقول خلافا في الرأي، قائلًا: "هناك مسلمات لا تحتمل التأويل، وأحكام الهيئة العامة لمحكمة النقض يتعين احترامها من الجميع وهو ما سلكنا سبيله"، ليؤكد وزير العدل على كلام رئيس مجلس النواب، قائلًا " قبل موافقة المجلس هناك مجال للأخذ والرد، لكن الكلمة الأخيرة للمجلس بعد الموافقة، وهذا وضع طبيعي".

ورفض مجلس النواب التعديلات المقترحة من الحكومة بتعديل المادة المنظمة لاستطلاع رأي المفتي في أحكام الإعدام في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

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