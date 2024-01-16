محاضرة عن الرقص الشعبي المصري وطرق استلهامه على خشبة المسرح بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال وحدة الوسائط المتعددة بقطاع المكتبات محاضرة بعنوان (الرقص الشعبي المصري وطرق استلهامه على خشبة المسرح)، يقدمها القامة العلمية والفنية الدكتور أحمد محمود يونس؛ الأستاذ بالمعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، وذلك الساعة الخامسة مساء الخميس 18 يناير، بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

وتأتي تلك المحاضرة في إطار سلسلة محاضرات (محطات من التراث المصري) التي تحرص على نشر المعرفة والثقافة حول الفنون التراثية المصرية وتأثيرها على الفنون التشكيلية في العالم.

مصطلح الفولكلور وأجناس الثقافة الشعبية

ستتناول المحاضرة عدة محاور منها مقدمة حول مفهوم مصطلح الفولكلور وأجناس الثقافة الشعبية والتعريفات الخاصة بالرقص الشعبي وتوضيح لمفهوم استلهام الرقصات الشعبية، بالإضافة إلى عرض فيديو للرقصات الشعبية البيئية في مختلف المناطق الثقافية في مصر وخصوصية الأداء الحركي في كل منطقة، وأيضًا شرح لأسلوب الجمع الميداني للرقصات الشعبية. وستجرى مقارنة بين الأصول الميدانية للرقصات الشعبية وبين هذه الرقصات عند استلهامها وتقديمها على خشبة المسرح، هذا وسيتم عرض فيديو لهذه الرقصات بعد استلهامها وتقديمها على خشبة المسرح من خلال فرق الفنون الشعبية التابعة لوزارة الثقافة وهي فرقة رضا، والفرقة القومية، وفرق هيئة قصور الثقافة.

وتأتي الفعالية في ضوء اهتمام مكتبة الإسكندرية بنشر المعرفة والثقافة في كافة جوانب حياة المواطن المصري، مما يجعلها ذراعًا مُعينًا له في أركان حياته المختلفة، وذلك من خلال الفعاليات العلمية والثقافية التي تأتي استكمالًا لدورها الداعم لخطط التنمية الوطنية والاتجاهات العامة للدولة التي تضع قضية العلم والاطلاع وجودة الفكر على قمة أولوياتها.

بالإضافة إلى دورها المجتمعي كراعية أساسية لكافة أفرع العلم، فإنها تحرص على دعوة الرموز من قامات المجتمع المصرية والعربية بندواتها ومحاضراتها المختلفة؛ لما لهم من ثِقَل علمي وفكري وبصمة إيجابية في المجتمع وإضافة مستمرة مجددة ومسايرة لتغيرات العصر.