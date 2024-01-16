الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبد السميح سمعان: مصر تبذل جهودًا ملموسة للحد من التغيرات المناخية أكثر منذ لك

الدكتور عبد المسيح
الدكتور عبد المسيح سمعان

قال الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ التطورات البيئية، إن الدولة المصرية لا تساهم بنسبة كبيرة في تلوث المناخ مقارنة بالدول الصناعية الكبرى، وبالرغم من ذلك إلا أن الدولة المصرية قامت بالكثير من الجهود من أجل اقناع الدول الكبرى بالمشاركة في حماية البيئة من التغيرات المناخية.

المساعي المصرية لخفض الانبعاثات


وأكد الدكتور عبد السميع سمعان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث الأخبار” مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الدولة المصرية تسير على قدم وساق الآن من أجل استخدام الطاقة النظيفة منها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

التغيرات البيئية الحادة


وأضاف في حديثه، أن المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مثل مبادرة زراعة الأشجار في الشوارع عملت على تقليل نسبة الانبعاثات الكربونية الصاعدة للغلاف الجوي من أجل توقف التغيرات المناخية التي أصبح أكثر شدة خلال الأعوام القليلة الماضية.

عبد المسيح سمعان أستاذ التطورات البيئية حديث الاخبار التغيرات المناخية الجهود المصرية

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