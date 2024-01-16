الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"حرق قلبى واتجوز عليا".. سيدة تشعل النيران فى سيارة زوجها بحلوان

حريق سيارة
حريق سيارة

«في منطقة حلوان .. رصدت كاميرات المراقبة سيدة تحمل زجاجات به مواد بترولية وألقتها على سيارة، ثم أشعلت النيران فيها وفرت من مكان الحادث».. هذه الواقعة كانت بطلتها سيدة اشعلت النيران في سيارة زوجها.. فما القصة؟

تفاصيل القضية

تعود بداية القضية عندما تفاجأ الأهالي في شارع شهير بوسط حلوان بالنيران، وعلى الفور تسارع الجميع إطفائها عقب علمهم أن هذه السيارة ستلتهم السيارات المركونة بجوارها، خاصة أن “السائس” في هذه المنطقة أكد أنها ملك رجل أعمال شهير وصاحب محلات في المنطقة.

وعقب ذلك تم تحرير محضر بالواقعة، وعلى الرغم من أن الشهود أكدوا أنهم تفاجأوا بالنيران وأن الحريق شب قضاء وقدر إلا أن جهود الأجهزة الامنية وإكمالها لعملها برصد كاميرات المراقبة المحيطة بمكان واقعة تبين أن سيدة وراء إشعال النيران.

الزوجة وراء إشعال النيران

وبعرض هذه المعلومات على النيابة العامة، قررت بتحديد هويتها وضبطها وإحضارها، وبضبط السيدة المذكورة تبين أنها زوجة صاحب المحلات وأنها أشعلت النيران للانتقام منها.

واستمعت النيابة لأقوال السيدة التي أكدت أنها متزوجة من مالك السيارة منذ مايقرب من عشرين عامًا، ووقفت بجواره تركها وترك أبنائه وتزوج حديثًا من فتاة صغيرة، فاشتعلت نار الغيرة والانتقام في قلبها فلم تجد طريقة للتعبير عن غيرتها وغضبها سوى بحرق السيارة.

فقررت النيابة حبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحيقات، واستدعاء مالك السيارة لسماع أقواله في الحادث.

بلاغ قسم الشرطة

تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوجود سيارة مشتعلة بشارع شهير بمنطقة وسط حلوان.

وبالانتقال تبيّن أن السيارة مملوكة لرجل أعمال، وتفحمت بالكامل أثناء وجودها أسفل منزله.

تم تحرير المحضر اللازم وجارى عرض المتهمة على نيابة حلوان الجزئية.

منطقة حلوان تفاصيل القضية صاحب محلات اشعال النيران كاميرات المراقبة

مواد متعلقة

افتتاح معرض حكايات ما وراء الحدود بكلية الترببة الفنية جامعة حلوان

الأكثر قراءة

مصدر أمنى للقاهرة الإخبارية: إحباط تهريب مخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية.. وضبط 6 مهربين

عاجل.. أمريكيون: لم يتم استهداف منشآت أمريكية بالصواريخ فى أربيل ولا خسائر

اعترافات فتاة ليل: "ماما بتجيب زباين ليا وليها وبنمارس معاهم الدعارة بفلوس"

وزير الدفاع الإسرائيلى يعلن رسميًا انتهاء الاجتياح البرى شمال غزة

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

تقارير: إطلاق نار أثناء محاولة تهريب مخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

ماجد حبته

منتدى التشاؤم العالمى!

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين