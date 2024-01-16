"حرق قلبى واتجوز عليا".. سيدة تشعل النيران فى سيارة زوجها بحلوان

«في منطقة حلوان .. رصدت كاميرات المراقبة سيدة تحمل زجاجات به مواد بترولية وألقتها على سيارة، ثم أشعلت النيران فيها وفرت من مكان الحادث».. هذه الواقعة كانت بطلتها سيدة اشعلت النيران في سيارة زوجها.. فما القصة؟

تفاصيل القضية

تعود بداية القضية عندما تفاجأ الأهالي في شارع شهير بوسط حلوان بالنيران، وعلى الفور تسارع الجميع إطفائها عقب علمهم أن هذه السيارة ستلتهم السيارات المركونة بجوارها، خاصة أن “السائس” في هذه المنطقة أكد أنها ملك رجل أعمال شهير وصاحب محلات في المنطقة.

وعقب ذلك تم تحرير محضر بالواقعة، وعلى الرغم من أن الشهود أكدوا أنهم تفاجأوا بالنيران وأن الحريق شب قضاء وقدر إلا أن جهود الأجهزة الامنية وإكمالها لعملها برصد كاميرات المراقبة المحيطة بمكان واقعة تبين أن سيدة وراء إشعال النيران.

الزوجة وراء إشعال النيران

وبعرض هذه المعلومات على النيابة العامة، قررت بتحديد هويتها وضبطها وإحضارها، وبضبط السيدة المذكورة تبين أنها زوجة صاحب المحلات وأنها أشعلت النيران للانتقام منها.

واستمعت النيابة لأقوال السيدة التي أكدت أنها متزوجة من مالك السيارة منذ مايقرب من عشرين عامًا، ووقفت بجواره تركها وترك أبنائه وتزوج حديثًا من فتاة صغيرة، فاشتعلت نار الغيرة والانتقام في قلبها فلم تجد طريقة للتعبير عن غيرتها وغضبها سوى بحرق السيارة.

فقررت النيابة حبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحيقات، واستدعاء مالك السيارة لسماع أقواله في الحادث.

بلاغ قسم الشرطة

تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوجود سيارة مشتعلة بشارع شهير بمنطقة وسط حلوان.



وبالانتقال تبيّن أن السيارة مملوكة لرجل أعمال، وتفحمت بالكامل أثناء وجودها أسفل منزله.

تم تحرير المحضر اللازم وجارى عرض المتهمة على نيابة حلوان الجزئية.