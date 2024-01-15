قصواء الخلالي: الكيان الصهيوني يتسبب في تفاقم الأزمات بالمنطقة العربية

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الكيان الصهيوني يواصل حربه الظالمة على قطاع غزة لليوم الـ 101، ويتجاهل أي محاولات دولية لوقف النزاع.

وأشارت الخلالي، في برنامجها "في المساء مع قصواء" الذي يبث على قناة "سي بي سي"، إلى أن الكيان الصهيوني يمارس التطهير العرقي والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، ويعتبر نفسه فوق القانون، ولا يبالي بما ستقوله محكمة العدل الدولية التي ينتظر الجميع قراراتها الحاسمة.

ونوهت بأن الكيان الصهيوني يتسبب في تفاقم الأزمات في المنطقة العربية، ويستغل الوضع الحساس في البحر الأحمر بعد الهجوم الحوثي الأخير، ويحاول إشعال الفتنة بين الدول العربية.

وأكدت الخلالي، أن مصر تقدم دعما كبيرا للشعب الفلسطيني، وترسل مساعدات إنسانية وطبية وغذائية، وتفتح معبر رفح لإدخالها، وتواجه عراقيل واعتداءات من الكيان الصهيوني الذي يحاول منع وصول المساعدات ويستهدف عربات الإسعاف والمدنيين.