خولة حمدي توقع أعمالها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

تحل الكاتبة والمؤلفة التونسية خولة حمدي ضيفة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب لمدة 3 أيام من 26 إلى 28 من شهر يناير الجاري.



وتوقع مؤلفة "في قلبي انثى عبرية" أعمالها بمعرض القاهرة الدولي بجناح دار كيان للنشر والتوزيع وبالأخص روايتها الصادرة حديثا عن نفس الدار تحت عنوان "ياسمين أبيض" وذلك يوم السبت 27 يناير ببلازا 1.



ياسمين أبيض هي الجزء الثالث أو الرواية الثالثة من ثلاثية الياسمين للروائية التونسية خولة حمدي، حيث صدر الجزء الأول تحت عنوان "غربة الياسمين" الصادرة عام 2014، والجزء الثاني "ياسمين العودة" الصادر عام 2021.

وجاء في تصدير الرواية" لقد وقعت في حبّه منذ اللّحظة الأولى. أعرف، من الغريب أن تقول أمّ هذا.. الأمّ تحبّ أولادها جميعهم. لكنّني كنت أحتاج بعض الوقت لأحبّ أطفالي! كنت أتعوّد عليهم تدريجيّا، ثمّ أتقبّل أشكالهم وأشعر بانتمائهم إليّ.. لكن أحمد، كنت في حالة حبّ منذ ولادته. أتأمّله طوال اليوم، كأنّه طفلي الأوّل."



يذكر أن خولة حمدي كاتبه تونسية من مواليد تونس العاصمة سنة 1984، متحصلة على شهادات في الهندسة الصناعية، ودكتوراه في بحوث العمليات من جامعات فرنسية، تعمل حاليا كأستاذة جامعية في جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية.



صدرت روايتها الأولى "في قلبي أنثى عبرية روايتها الأولى في قلبي أنثى عبرية صدرت في عام 2012، وأحدثت طفرة بمبيعاتها ثم تلتها برواية غربة الياسمين، ورواية أن تبقى، ورواية أين المفر، ورواية أرني أنظر إليك، ورواية ياسمين العودة، وأخيرا رواية ياسمين ابيض، وهي الرواية التي صدرت حديثا عن دار كيان.