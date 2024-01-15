الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أيمن العش: تجارب زراعة القصب فى توشكى ناجحة بنسبة 90%

زراعة القصب في توشكى
زراعة القصب في توشكى

قال الدكتور أيمن العش، مدير معهد المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، إن مشروع توشكى سيكون بمثابة مخزن سكر لمصر، لعدة عوامل أولها توافر المياه في هذه المنطقة.

ضعف الإنتاج المصري من القصب 

وأكد الدكتور أيمن العش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدولة المصرية قادرة حاليًا على زراعة القصب في توشكى بتكنولوجيا حديثة.

زراعة القصب في توشكى 

وأشار إلى أن هناك بعض العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى ضعف الإنتاجية المصرية من السكر رغم توفر الظروف المناخية والبيئية المناسبة لمثل هذه الزراعات، ومن بين تلك العوامل تفتت الرقعة الزراعية للقصب.

وتابع: "نجري حاليا تجارب من أجل زراعة القصب في توشكى، ويمكن القول إن تجارب زراعة القصب في توشكى ناجحة حتى الآن بنسبة 90%".

أيمن العش زراعة قصب السكر وزارة الزراعة صدى البلد أحمد موسى

الأكثر قراءة

من «الدعم» إلى «المكالمة انتهت».. كيف نفد صبر بايدن على نتنياهو؟

وزير الدفاع الإسرائيلى يعلن رسميًا انتهاء الاجتياح البرى شمال غزة

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

الحوثيون يضربون سفينة حاويات أمريكية بصاروخ بالستى

حادث رعنانا.. كل شىء عن الضربة الموجعة فى قلب تل أبيب

السجن سنة للمتهمة بقتل شقيقها في الفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

ماجد حبته

منتدى التشاؤم العالمى!

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

القس. رفعت فكرى

البالون.. وفنون الحياة!!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين