أيمن العش: تجارب زراعة القصب فى توشكى ناجحة بنسبة 90%

قال الدكتور أيمن العش، مدير معهد المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، إن مشروع توشكى سيكون بمثابة مخزن سكر لمصر، لعدة عوامل أولها توافر المياه في هذه المنطقة.

ضعف الإنتاج المصري من القصب

وأكد الدكتور أيمن العش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدولة المصرية قادرة حاليًا على زراعة القصب في توشكى بتكنولوجيا حديثة.

زراعة القصب في توشكى

وأشار إلى أن هناك بعض العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى ضعف الإنتاجية المصرية من السكر رغم توفر الظروف المناخية والبيئية المناسبة لمثل هذه الزراعات، ومن بين تلك العوامل تفتت الرقعة الزراعية للقصب.

وتابع: "نجري حاليا تجارب من أجل زراعة القصب في توشكى، ويمكن القول إن تجارب زراعة القصب في توشكى ناجحة حتى الآن بنسبة 90%".