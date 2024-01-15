"مهني 2030".. "العمل" تنشر فيديو عن جهود الوزارة في التدريب المهني

نشرت وزارة العمل فيديو يعرض جهودها في ملف التدريب المهني، اليوم، في المؤتمر المهني الأول، المنعقد الاثنين في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي أطلق فيه حسن شحاتة وزير العمل مشروع "مهني 2030"، تحت رعاية دولة رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني الذي تحدث فيه هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ود.محمد معيط، وزير المالية، ود.رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومحمد جبران، رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر.

كما حضر المؤتمر محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام وممثلين عن بعض الوزراءات المختصة، ونواب في "البرلمان"،ومنظمات عربية ودولية،ود. شادي شلبي "إستشاري مشروع مهني2030 "، حيث أكدوا جميعًا أهمية هذا "المشروع" كونه يُجسد التعاون بين "الوزارة" و"القطاع الخاص" لتطوير منظومة التدريب المهنيلتأهيل الشباب،وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

يمكنك مشاهدة الفيديو من هنا: https://youtube.com/watch?v=QXuwdD5I1Xg&feature=shared

بشار إلى أنه خلال المؤتمر جرى استعراض الأهداف السبعة للمشروع التي تلخصت في:

"1" - تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقًا لأحكام المواد ( 135، 136، 137، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003..

"2" - الإرتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي..

"3"- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب..

"4" - تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقًا لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية..

"5" - توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب "..

"6" - يستهدف المشروع في المرحلة الاولى عدد لا يقل عن 27 الف متدرب بواقع 1000 متدرب ذات مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى، وتسجيل ما لا يقل عن 50 مركز تدريب تابع للقطاع الخاص..

"7" - اعتماد المدربين في المهن التي يحتاجها سوق العمل واعتماد واعداد الحقائب التدريبية وخلال استعراض الأهداف، جرى التأكيد على دور "اللجنة التوجيهية للمشروع"،والتي تشكلت برئاسة معالي وزير العمل حسن شحاتة، وعضوية ممثلي وزارات "التعليم.