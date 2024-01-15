مسجل خطر يُنهى حياة ابنته بكفرالشيخ.. والتحريات: "تأخرت فى تنظيف المنزل"

جريمة قتل غريبة وقعت في محافظة كفر الشيخ، حيث تخلى أب عن مشاعر الإنسانية وتخلص من ابنته وأصاب اثنين آخرين "ولدًا وبنتًا"، لتأخرهما في أعمال تنظيف المنزل.

"بسنت محمد" قتلها والدها وشرع في إنهاء حياة اثنين من أشقائها، وتبين لأجهزة الأمن أن الأب المتهم "مسجل خطر" سبق اتهمه في 29 قضية بينها "اغتصاب وسرقة بالإكراه" وشهرته "محمد صاروخ".

أجهزة الأمن بكفرالشيخ تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بمقتل فتاة على يد والدها وفرار المتهم من موقع الجريمة.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وبالفحص عُثر على جثة "بسنت" وبسؤال أشقائها كشفوا عن أن المجني عليها كانت تقوم بأعمال تنظيف المنزل، وأنها تأخرت قليلًا مما أثار غضب والدها فتعدى عليها بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وأقر بارتكاب الجريمة وفقًا لما جاء بأقوال الشهود.