أعلن أحمد عبدالروؤف المدير الفني لنادي بلدية المحلة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري، في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة (موسم 2023/2024).

موعد مباراة بلدية المحلة والاتحاد السكندري بكأس رابطة الأندية المحترفة

ويحل بلدية المحلة ضيفا ثقيلا على نظيره الاتحاد السكندري في تمام الخامسة مساء اليوم الاثنين، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة (موسم 2023/2024).

تشكيل بلدية المحلة لمواجهة الاتحاد السكندري بكأس رابطة الأندية

حراسة المرمى: محمود ماهر.

خط الدفاع: محمد صابر ومحمد رجب، وإبراهيم شتا وأحمد مجدي.

خط الوسط: إسلام مرزوق والسيد عوض، ومحمد أشرف ومحمد أميسي.

خط الهجوم: محمد عادل امو وكريم أشرف.

ويجلس على مقاعد البدلاء.. ماهر إبراهيم وهشام شعبان، وعبدة سمانة رزاق وعبدالرحمن اللاهوني، وعبدالرحمن ديماريا وحسام حسن، وزضم وأحمد عثمان.

تشكيل بلدية المحلة أمام الاتحاد السكندري

القنوات الناقلة الناقلة بلدية المحلة والاتحاد السكندري بكأس رابطة الأندية

تنقل بلدية المحلة والاتحاد السكندري في ثاني جولات دور المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت المختلفة.

طاقم حكام مباراة بلدية المحلة والاتحاد السكندري بكأس رابطة الأندية المحترفة

يقود مباراة بلدية المحلة والاتحاد السكندري، في ثاني جولات مجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة، طاقم تحكيمي مكون من إبراهيم محمد حكما للساحة، ويعاونه الثنائي أحمد توفيق طلب وسيد نافع مساعدين أول وثان، ومعهم أحمد حمدي حكما رابعا ونادر قمر الدولة حكم فيديو والسيد شعبان مساعد حكم فيديو.

موقف بلدية المحلة بمجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة

يتقاسم فريقي بلدية المحلة والاتحاد السكندري، قمة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط لكلاهما، يلي مودرن فيوتشر وسموحة في المركزين الثالث والرابع بلا أي رصيد من النقاط.

استهل بلدية المحلة مشواره في مجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة، بالفوز على سموحة بهدف نظيف، وهي نفس النتيجة التي حقهها الاتحاد السكندري أمام مودرن فيوتشر.