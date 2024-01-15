هل الجدري يعدي الكبار؟.. ننشر التفاصيل الكاملة

يتسأل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن هل الجدرى الكبار أم لا خاصة مع انتشار الكثير من الأخبار حول انتشار الجدرى المائي، وزيادة الخوف من العدوى المنتشرة بين الأطفال فى المدارس، فيتسأل البعض عن حقيقة عدى الكبار بالجدرى المائي؟

ونستعرض فى السطور التالية التفاصيل الكاملة عن هل يتسبب الجدرى المائي فى عدوى لكبار السن؟، وهل يمكن أن ينتقل مرض الجدرى من الطفل إلى شخص بالغ أو والده ووالدته على سبيل المثال.

هل الكبار يمكن أن يتعرضوا للإصابة بالجدري؟

فالجدرى هو الجدري هو عدوى فيروسية خطيرة ومميتة في أغلب الأحوال. وهو ينتقل بالعدوى، أي ينتقل من شخص لآخر، خاصة في مرحلة ظهور الطفح الجلدى على البشرة لدى الأطفال من الممكن ان ينتقل الجدرى إلي شخص كبير، لذا يجب الحرص على أن لا يكون هناك تعامل مباشر مع مريض المصاب بالجدرى، لانه فى كثير من الاحيان ينتقل عن طريق التنفس أو عن طريق التلامس لذا من الأفضل عدم التعامل خلال فترة احتضان المرض، وخاصة فترة التعافي لانه يزداد فرص الإصابة بعدوى الجدرى.

هل يمكن التقاط الجدرى للكبار؟

ومن الممكن أن يتم التقاط الجدرى المائي من خلال تنفس الهواء الملوث بقطيرات رطبة من أنفاس أو سعال صادر عن شخص مصاب بالعدوى، كما يمكن لملامسة ملابس أو بياضات الأسرة المستخدمة من قبل شخص مصاب بالعدوى إلى انتشار المرض، وعادة ما ينتقل مرض الجدري إلى الأشخاص الذين خالطوا المصاب بالعدوى بشكل وثيق.

كيف تساعدك المناعة فى الوقاية من مرض الجدري؟

ويجب الحرص على اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية خلال فترة التعامل مع مريض الجدرى، من خلال استخدام الماسك عند التعامل مع مريض مصاب بالجدرى، والحفاظ على استخدام الكحول بشكل مستمر، لضمان التخلص من أي بكتريا، وكذلك الحفاظ على تناول المشروبات المناعية لرفع كفاءة جهاز المناعة، وبالتالي الحفاظ على عدم التعرض للإصابة بالأمراض المناعية.