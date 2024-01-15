الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مع الاحتفال به.. أشهر جريمة حدثت في إسرائيل بسبب الختان

الختان
الختان

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، بعيد الختان المجيد، وهو أحد أعياد الأقباط في شهر يناير ذات الموعد الثابت، بعكس عيد القيامة المجيد وأصوام أهل نينوى والكبير والرسل اللذان يأتيان في مواعيد مختلفة كل عام.

اشهر جريمة حدثت في التاريخ بسبب الختان

وقال عزيز عبد الملك، الباحث الكنسي في تصريح خاص إن في عيد الختان يحل في الذهن جريمة جرت قديما على خلفية عادة الختان، حيث كان ليعقوب نبي الله ابنة اسمها دينة واحبها رجل من قبيله مجاورة اسمه شكيم بن حامور، ولشدة تعلقه بها ضايقها مضايقة كبيرة، وبعد ذلك تقدم الى يعقوب ليتزوج منها رسميا.

وبسبب مضايقته لدينا اراد اثنين من اخوانها وهما شمعون ولاوي ان ينتقما منه فأشارا على ابيهما ان يطلب منه ان يُختتم كل رجال قبيلة شكيم وحامور حتى يتمكنوا من مصاهرتهم، وبعد ان اجريت عملية الختان لكل رجال القبيلة اصبحوا في وضع يصعب عليهم القتال فيه، لاسما وانهم تعرضوا للختان على كبر، فقام عليهم لاوي وشمعون وابادوهما نظير مضايقة شكيم بن حامور لاختهما دينة.

وأوضح أن يعقوب نبي الله لم يكن يعرف هذه المكيدة وثار ثورة عامرة حينما علم بما حدث فيما بعد.

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