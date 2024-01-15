دار الكتب والوثائق القومية تُصدر أول مجلة متخصصة في الترميم بالوطن العربي

تصدر دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة طلعت، أول مجلة متخصصة في مجال الترميم في الوطن العربي. تصدر المجلة تحت عنوان "المجلة المصرية لصيانة التراث الثقافي".

يضم فريق التحرير عددا من الخبراء والأكاديميين والأدباء.

وتقيم دار الكتب والوثائق ندوة ثقافية تُعلن فيها عن إصدار المجلة المصرية لصيانة التراث الثقافي. تقام الندوة في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم غد الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024،، في مبنى دار الوثائق برملة بولاق -كورنيش النيل.

تعتبر المجلة الجديدة إضافة علمية إلى "الأكاديميا" العربية في مجال حفظ وصون التراث، وتصدر بصفة دورية علمية محكمة. والمجلة هى إحدى إنجازات مركز الترميم والصيانة والميكروفيلم التابع للإدارة المركزية للمراكز العلمية بالهيئة.



والمركز هو أحد المراكز العلمية المتخصصة بدار الكتب والوثائق القومية والتي تضم أيضا مركز تحقيق التراث، مركز تاريخ مصر المعاصر، مركز توثيق وبحوث أدب الطفل ومركز الببليوجرافيا والحاسب الآلي.