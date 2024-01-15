الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

دار الكتب والوثائق القومية تُصدر أول مجلة متخصصة في الترميم بالوطن العربي

المجلة المصرية
المجلة المصرية

تصدر دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة طلعت، أول مجلة متخصصة في مجال الترميم في الوطن العربي. تصدر المجلة تحت عنوان "المجلة المصرية لصيانة التراث الثقافي".
يضم فريق التحرير عددا من الخبراء والأكاديميين والأدباء.

الحكومة: تجديد عقد مشروع رقمنة وحفظ الوثائق الحكومية للدولة المصرية لمدة عامين

وتقيم دار الكتب والوثائق ندوة ثقافية تُعلن فيها عن إصدار المجلة المصرية لصيانة التراث الثقافي. تقام الندوة في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم غد الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024،، في مبنى دار الوثائق برملة بولاق -كورنيش النيل.

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يضم آلاف الوثائق الفلسطينية.. كيف استهدف الاحتلال الإسرائيلى الأرشيف المركزى الفلسطينى؟

تعتبر المجلة الجديدة إضافة علمية إلى "الأكاديميا" العربية في مجال حفظ وصون التراث، وتصدر بصفة دورية علمية محكمة. والمجلة هى إحدى إنجازات مركز الترميم والصيانة والميكروفيلم التابع للإدارة المركزية للمراكز العلمية بالهيئة.


والمركز هو أحد المراكز العلمية المتخصصة بدار الكتب والوثائق القومية والتي تضم أيضا مركز تحقيق التراث، مركز تاريخ مصر المعاصر، مركز توثيق وبحوث أدب الطفل ومركز الببليوجرافيا والحاسب الآلي.

دار الكتب والوثائق الدكتور أسامة طلعت الترميم المجلة المصرية لصيانة التراث الثقافي ندوة ثقافية المجلة التراث الثقافي

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