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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الذرة بـ15000جنيه للطن.. أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق

الذرة
الذرة

شهدت أسعار الأعلاف، اليوم الاثنين،  استقرارا في الأسواق حيث سعر طن الذرة  أرجنتينى  15000 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة برازيلى 15000 جنيه، في سجل سعر طن الذرة  أوكراني  15000 جنيه، في حسن سجل سعر طن الذرة تركي 13800 جنيه.

أسعار الذرة

وبلغ سعر أردب الذرة الرفيعة  محلى  حورس 2450 جنيه، بينما بلغ سعر أردب الذرة الشامية 2100 جنيه، في حين بلغ سعر كورن فلاك  ذرة أرجنتينى 15800جنيه، كما بلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد 40000 جنيه.

أسعار الصويا

وسجل سعر طن كسب صويا محلى 44% 31800 جنيه، وسجل سعر طن كسب صويا 46% محلى 33300 جنيه، فيما سجل سعر طن كسب صويا مستورد34500 جنيه، وسجل سعر طن صويا فول فات  مستورد  37600 جنيه ارضه، كما سجل صويا فول فات محلى  36800جنيه  ارضه ، وسجل صويا هاى فات 43% مستورد  29000 جنيه  ارضه ، فيما سجل صويا هاى فات 43% محلي  28000 جنيه  ارضه

وبلغ سعر طن كسب عباد +36%21000 جنيه،  بينما بلغ سعر طن جيلوتين  مستورد  45000 جنيه، وبلغ سعر طن رده بران محلى 11600جنيه.

 أعلاف الدواجن

وسجل طن أعلاف بادى 23500 جنيه، حيث أن هذا النوع من العلف يتم من عمر ثلاثة اسابيع للفراخ الصغيرة، ويتميز بأنه يحتوى على نسبة عالية من البروتين ويكون هذا العلف عبارة عن فول الصويا

كما سجل طن العلف نامى 21300 جنيه للطن، ويستخدم هذا العلف فى الفترات الوسطى من عمر الدجاج ويحتوى على نسبة أعلى من البروتين التى يتم احتسابها بمقدار 1.25 كجم من الطائر

فى حين سجل طن العلف ناهى 22800 جنيه للطن، ويتم استخدام علف ناهى فى المراحل العمرية الأخيرة للدواجن وهو يحتوى على نسبة أقل من البروتين حال مقارنته بالانواع الاخرى ويتميز بانه أقل فى السعر.

الذرة ب15000جنيه للطن أسعار الأعلاف اليوم

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