ماس كهربائى وراء تفحم شقة سكنية بالسيدة زينب

تسلمت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم الإثنين، تقرير المعمل الجنائي حول معاينة حريق شب في شقة سكنية، وتبين أن وراء الحريق ماسًا كهربائيًا تسبب في تفحم محتويات الشقة.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق بمحل سجائر في منطقة السيدة زينب.



وتلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل محل في السيدة زينب، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.