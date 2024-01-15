إصابة أسرة إثر استنشاق مبيد حشرى ببنى سويف

أصيب زوجان و3 من أطفالهم، اليوم الإثنين، بادعاء تسمم، إثر استنشاق مبيد حشري داخل منزلهم بقرية الشيخ هارون بمحافظة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باستقبال مستشفى بنى سويف التخصصى 5 أفراد من أسرة واحدة مصابين إثر استنشاق مبيد حشري.

ونقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف حسين.ف.م 50 سنة، مصابًا بصداع وقئ، وزوجته،اسماء.ر.ف 36 سنة، مصابة بصداع وقئ، وأطفالهم الثلاثة عبد الله 15 سنة، مصابًا بصداع وقئ، فتحي يبلغ من العمر عامين مصابًا بالقئ، وترتيل 9 سنوات مصابة بالقئ، تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم