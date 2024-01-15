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مصر

خبير زراعة حيوية: الحكومة تسعى للوصول إلى 12 مليون فدان إجمالي مساحة الرقعة الزراعية

دكتور محمد يوسف
دكتور محمد يوسف

أكد الدكتور محمد يوسف، أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة في جامعة الزقازيق ومستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية في جامعة الدول العربية، أن القيادة السياسية تسعى بكل جهد وتسابق الزمن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

وأشار “يوسف” في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن من أبرز أهداف الدولة في الفترة من 2024 حتى 2030 تكمن في الاستمرار في جهود الاستصلاح الزراعي من خلال الاعتماد على المشروعات القومية للاستصلاح الزراعي، خاصة مشروع المليون ونصف المليون ونصف ومشروع الدلتا الجديدة وتوشكى الخير ومشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي ومشروع 100 ألف فدان صوب زراعية، مع التركيز على تعظيم وتوفير المياه اللازمة للزراعة خلال الفترة المقبلة، من خلال معالجة مياه الصرف الزراعي بشكل ثانوي أو ثلاثي، أو من خلال تحلية مياه البحر أو المياه الجوفية، بهدف التغلب على مشكلة ندرة المياه.

وأشار خبير الزراعة الحيوية إلى أن القيادة السياسية تسعى بكل جهد للوصول إلى إجمالي مساحة الرقعة الزراعية 12 مليون فدان بحلول عام 2030.

أشار خبير الزراعة الحيوية في كلية الزراعة بجامعة الزقازيق إلى أن الهدف الأساسي الذي تسعى إليه الدولة منذ فترة طويلة هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، خاصة القمح والأعلاف والمحاصيل الزيتية. ولهذا الغرض، تعمل الدولة بكل جهد على زيادة إنتاجية الفدان من القمح لتصل إلى 3.5 طن للفدان، من خلال زيادة مستويات التكثيف الزراعي عن طريق زراعة أصناف عالية الإنتاجية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح. ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح من 47% في عام 2021 إلى 75% بحلول عام 2030، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتقليل الاعتماد على الواردات من الخارج، وبالتالي تخفيف الضغط على الدولار الأمريكي.

وأشار يوسف إلى أهمية توسيع نطاق التأمين الصحي الشامل حتى يشمل جميع فلاحين ومزارعي مصر بحلول عام 2026.

ولفت إلى أهمية التوسع في توزيع البطاقة الذكية للفلاح، بهدف زيادة عدد المستفيدين ليصل إلى 6 ملايين فلاح ومزارع بحلول عام 2030.

استاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق مستشار الزراعة العضوية المشروعات القومية للاستصلاح الزراعي لاستصلاح الزراعي

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