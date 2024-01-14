خد براءة من قضية خطف وبيحل المشاكل.. قصة لوشا صاحب شعار "الثبات عالمبدأ" (فيديوجراف)

أثار التيك توكر لوشا، جدلا كبيرا خلال الفترات الماضية، بعد انتشار عدد من مقاطع الفيديو الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي وتورطه مؤخرا في قضية خطف.

وفي الفيديوجراف التالي نستعرض لكم تفاصيل مثيرة عن التيك توكر لوشا.

«الأسد فك» كان هذا أول تعليق للبلوجر محمد عبدالحميد الشهير بـ"لوشا" عقب براءته من قضية خطف طفل، وابتزاز والدته عقب معاقبته في أول درجة بالسجن 10 سنوات.

وكتب "لوشا" عبر حسابه على "فيسبوك": "الأسد فك.. بستر ربنا ودعوة أمي ربنا برئني قدام الدنيا كلها.. وحشتوني".