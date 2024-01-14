الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس لعازر ديفاساهايام بيلاي

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى القديس لعازر ديفاساهايام بيلاي، وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها إنه ولد ديفاساهايام بيلاي في 23 أبريل 1712م في قرية ناتالام الصغيرة، في أقصى جنوب مملكة ترافانكور، جنوب الهند، كان ابنًا لفاسوديفان نامبوديري، براهمين، وديفاكي أما، وهم من طبقة ناير المهيمنة، كان اسمه نيلام المعروف أيضًا باسم نيلاكاندان. تلقى تعليمه بما يليق بشخص في رتبته، ووصل إلى مستوى ثقافي مرموق. كان يعرف اللغتين التاميلية والمالايامية وكان خبيرًا في فن الحرب.

حياته العسكرية

بدأ حياته العسكرية مع الملك، أصبح فيما بعد ضابطًا في معبد نيلاكانداسوامي في بادمانابهابورام. وبفضل ذكائه ومواهبه الكبيرة، سرعان ما تم تعيينه مسؤولًا رفيعًا في قصر الملك وأصبح وزيرًا للمملكة ومسؤولًا في القصر الملكي مسؤولاً عن الخزانة والمالية الملكية. كمسؤول كبير في بلاطه. تزوج من فتاة صغيرة تدعى بهارجافياما تنتمي إلى نفس الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها. وفي عام 1741 أراد الجيش الهولندي مد نفوذه إلى سواحل مملكة ترافانكور بالقرب من مالابار جنوب الهند. ولهذا الغرض قرر الهولنديون مهاجمة مملكة ترافانكور. استمرت الحرب لفترة طويلة وأخيراً هزمهم الملك مارثاندافارما في ميناء كولاتشيل.

تم أسر العديد من الجنود والجنرالات الهولنديين، بما في ذلك النقيب الكاثوليكي يوستاش دي لاناي، في نهاية الحرب. أراد ملك ترافانكور، مارثاندافارما، توسيع مملكته نحو الجزء الشمالي من ترافانكور. مع العلم أن جنرال الجيش الهولندي دي لانوي كان استراتيجيًا عسكريًا خبيرًا ومحاربًا قديرًا، جنده في جيشه وعينه لاحقًا جنرالًا. تم تكليف يوستاش دي لاناي بتحديث الجيش وبناء التحصينات،ثم اصبح نيلاكاندان صديقاً مقرباً لدي دي لانوي. بسبب سوء الإدارة، فقد نياكاندان ثروته وأمواله شعر بحزن شديد بسبب ذلك وشعر بالقلق من ألا يحترمه أحد بعد الآن بمجرد أن انتهى به الأمر في الفقر. لاحظ الكابتن دي لانوي حزنه وحثه على الوثوق به. وأوضح له أن معاناته أيضًا لها معنى، وأخبره بقصة أيوب في الكتاب المقدس. وبدأ يتحدث معه عن الإيمان المسيحي. ومع ذلك كان الملك مارثاندافارما ضد أي تحول إلى المسيحية وخاصة الأشخاص الذين ينتمون إلى الطبقات العليا. لقد اضطهد جميع المسيحيين لتجنب المزيد من التحولات. كان دي لانوي، وهو يعلم جيدًا العواقب الوخيمة للالتزام بالإنجيل، مترددًا كثيرًا في مساعدة صديقه في رغبته في اعتناق الإيمان المسيحي. لكن في النهاية، وبفضل الإصرار المستمر، قرر دي لانوي مساعدته وأرسله إلى دون جيوفاني باتيستا بوتاري، وهو مبشر يسوعي، وكاهن بالقرب من فادكانكولام، خارج أراضي مملكة ترافانكور، لتجنب عداء الملك مارثاندافارما.

حتى في أرالفايموزي، استمر التعذيب، ويومًا بعد يوم، أصبحت صحته محفوفة بالمخاطر، بسبب المعاناة المستمرة والقيود والجوع. وأخيرًا جاءت لحظة الاستشهاد الكبرى، التي كان يتمناها منذ زمن طويل. وفي 14 يناير 1752، تلقى الضباط أمرًا خاصًا من الملك بقتله سرًا. استيقظ ديفاساهايام قبل منتصف الليل وحمله الجنود على أكتافهم مثل الحيوان لأنه لم يكن قادرًا على المشي. أخذوه إلى تلة في غابة كاتاديمالاي. وطلب من الجنود بعض الوقت للصلاة. وفي منتصف الليل ركع على الصخرة واستسلم تمامًا للرب لمدة ربع ساعة. ولما انتهى من الصلاة طلب من الجنود أن يقوموا بواجبهم. واتبع الجنود أوامر قادتهم. أطلقوا عليه النار ثلاث مرات، فسقط ديفاساهايام على الصخرة وهو يصرخ: "يا يسوع، أنقذني". وللتأكد من وفاته، أطلقوا رصاصتين أخريين. وقد ألقاه الجلادون في الغابة، بهدف تدمير كل الأدلة على قتله، حتى تلتهم الوحوش جثته. وبعد خمسة أيام، علم الكاثوليك الذين يعيشون في مكان قريب بنبأ مقتله، فجمعوا رفاته ودفنوها في كنيسة القديس فرنسيس كزافييه في كوتار (كاتدرائية القديس بطرس الحالية).

أحاطت شهرة القداسة والاستشهاد بلعازر على الفور: في عام 1780 أرسل كاريتيل أوسيف مالبان طلبًا لتقديسه إلى الكرسي الرسولي. في الهند لم يسمح ببدء المحاكمة الرسمية للاستشهاد المزعوم لعدة قرون.

م تطويبه في 2 ديسمبر 2012 في ناغركويل بالقرب من كوتار، في حرم مدرسة الكرمل الثانوية العليا، وترأس الاحتفال الكاردينال أنجيلو أماتو بصفته مندوبًا عن الأب الأقدس. تأسست الذكرى الليتورجيا لأول شهيد علماني هندي في 14 يناير، يوم ولادته في السماء. في 15 مايو2022م في ساحة القديس بطرس احتفل البابا فرانسيس بطقس التقديس الرسمي مع تسعة قديسين جدد آخرين.