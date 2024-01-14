تأجيل محاكمة صهر علاء مبارك فى الاستيلاء على أموال مستهلكى الغاز

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، اليوم، محاكمة مجدي راسخ، والد زوجة علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، و2 آخرين؛ لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز لجلسة 18 فبراير.

تأجيل محاكمة صهر علاء مبارك في الاستيلاء على أموال مستهلكي الغاز

صدر القرار برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان، وحسين عبدالرءوف، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء.

وأحالت جهات التحقيق، محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، ومحمد هاني أحمد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، والرئيس التنفيذي الحالي، وحسام رضا جنينة، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه قيمة مُستحقات الهيئة العامة للبترول للغاز والمحصلة من المستهلكين.