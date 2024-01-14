نائب رئيس شركة "CSCEC" الصينية: مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية تحفة فنية عالمية

أكد لى يونج مينج، نائب رئيس شركة "CSCEC" الصينية، أن الشركة أولت اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبذلت كل جهودها لدفع معدلات العمل بهذا المشروع الهام للدولة المصرية، وبمساعدة وتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفارة الصينية بالقاهرة، وبدعم قوى من شركائنا.

كما أكد نائب رئيس شركة "CSCEC" الصينية، أن جميع العاملين بمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، من الجانبين المصري والصينى، يعملان جنبا إلى جنب لتنفيذ هذا المشروع، ليكون تحفة فنية عالمية من الدرجة الأولى، مضيفًا: نؤمن بأنه من خلال جهودنا المشتركة سيصبح المشروع نموذجا ورمزا جديدًا للتعاون الودى بين مصر والصين.

المشاركة فى دعم التنمية والاقتصاد المصرى

وأضاف، لى يونج مينج، أن شركة "CSCEC" الصينية، ستواصل مستقبلًا المشاركة في دعم التنمية والاقتصاد المصرى، والمساهمة في بناء علاقات استراتيجية شاملة بين مصر والصين، متمنيًا لمصر غد أفضل، وأن تستمر الصداقة العظيمة بين مصر والصين.

من جانبه، قال الدكتور أحمد البنا، مدير مشروع منطقة الأعمال المركزية عن المكتب الاستشارى "دار الهندسة": نفتخر بأن نقدم لمصرنا الحبيبة هذا المشروع الفريد، فما نشهده اليوم من تسليم المرحلة الأولى من المشروع هو تكليل لجهود جميع العاملين في المشروع، منذ بداية العمل عام 2018.

الدكتور أحمد البنا

وشهد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، احتفالية تسليم أول 3 أبراج، ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضم البرج الأيقوني، وتنفذها الشركة الصينية لصالح وزارة الإسكان.

يأتي ذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور عاصم الجزار، وعدد من كبار المسئولين والإعلاميين.

كما قال الدكتور مصطفى مدبولي إنه يعيش فرحة كبيرة لتواجده داخل حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية، لتسليم أول 3 أبراج من الـ20 برجًا إجمالي أبراج المنطقة.