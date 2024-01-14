مدبولى: الدولة تتحرك وفق أسس لاستعادة مسار النمو وتحقيق معدلات ترضى المواطن

مدبولي: الدولة تتحرك وفق أسس لاستعادة مسار النمو وتحقيق معدلات ترضي المواطن



وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي: "إن الحكومة تعمل على هدف واضح وهو تنمية وتطوير الدولة بخطى ثابتة رغم الأزمات الاقتصادية غير المسبوقة التي يتعرض لها العالم".

وأضاف مدبولي، في كلمته خلال احتفالية تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، "أن الأزمة التي نشهدها خانقة والجميع يعلم ذلك والحكومة تعمل على مدار الساعة لوضع حلول لتجاوزها خلال الفترة القادمة".

وأكد أن العالم أجمع يعاني من أزمات اقتصادية ولا توجد دولة لديها حالة ثابتة ومستقرة لكن الجميع يعاني من مشكلات..مستدلًا على ذلك بتصريحات صندوق النقد الدولي حول أن عام 2024 سيكون عامًا للتحدي لكل الدول النامية والعالم.



وقال رئيس الوزراء: "إنه بجانب هذه الأزمات تضاف أعباء التحديات السياسية التي تشهدها المنطقة والتي تزيد من حجم الضغوط على الدولة".. مشيرًا إلى أنه رغم كل هذه الظروف إلا أن الدولة المصرية وضعت خطتها وتعمل بمنتهى الثبات لتنفيذ رؤيتها لخطة مصر المستقبلية 2030.

وأكد مدبولي أن الدولة تتحرك وفق أسس لاستعادة مسار النمو وتحقيق معدلات ترضي المواطن المصري..منوهًا بأن الدولة تشهد طفرة معمارية وصناعية وزراعية وتكنولوجية في كافة أنحاء البلاد وأن القاهرة القديمة تشهد تطويرًا على غرار المدن الجديدة التي تقوم بها الدولة..موضحًا أن الدولة على يقين أن تطوير القطاعات الإنتاجية هو السبيل الوحيد لاستدامة نمو الاقتصادي المصري.



مشروع الأبراج سيوفر الكثير من فرص العمل

وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه مع تشغيل مشروع الأبراج سيوفر الكثير من فرص العمل للشباب ما يضيف للاقتصاد المصري.

وقال مدبولي - في كلمته خلال احتفالية تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة - "إن هناك من شكك في مشروع العاصمة الإدارية العملاق بأنه لن يكتب له النجاح، واليوم أقول لكم إن معظم دول العالم تنفذ مشروعات عملاقة لإنشاء مدن إدارية جديدة أو عواصم إدارية جديدة لكل الدول الكبرى بما فيها الصين التي تقوم نفسها بعمل حي إداري كبير داخل العاصمة، هذا الكلام يؤكد أننا كنا مستشرفين المستقبل".

وأضاف رئيس الوزراء: "أن القاهرة القديمة تضخمت بصورة كبيرة جدًا وأصبح من الضروري علينا أن نخرج بالأنشطة الإدارية والحكومية للخارج ونجذب التنمية المستقبلية لأماكن أخرى، لأن القاهرة أصبحت مكدسة، وهذا ما عملنا عليه من فكرة إنشاء العاصمة الإدارية، ومن أول يوم نعمل على فكرة ربط المدينة والعاصمة الإدارية بالقاهرة وباقي مدن الجمهورية من خلال شبكة متطورة جدًا من وسائل النقل الحديثة سواء القطار كهربائي فائق السرعة والقطار الكهربائي الخفيف المونوريل والأتوبيسات الكهربائية، بالإضافة إلى شبكة طرق عملاقة تربط العاصمة الإدارية بكل منطقة في مصر".

وتابع: "أن الحي الحكومي الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة أصبح يتواجد فيه 50 ألف موظف من المصريين ويتنقلون بمنتهي السلاسة، وبدأ العديد منهم يسكنون داخل العاصمة الإدارية أو المدن القريبة منها وبدأنا نضع لبنات النجاح لنقل السكان والموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة".

وقال مدبولي: "اليوم مع كل هذه المشروعات انتهينا من تسكين الحي السكني الأول (إسكان الموظفين في العاصمة أي ما يقرب من 10 وحدات سكنية في مدينة حدائق العاصمة الملاصقة للعاصمة) وسننتهي من المرحلتين الثانية والثالثة خلال الشهور المقبلة، لكن الأهم أن أول حي سكني R3 الذي تم إنشاؤه في العاصمة الإدارية كانت توجد به 24 ألف وحدة سكنية بمختلف المستويات واليوم تم بيعها بالكامل وما يتواجد أعداد بسيطة للغاية".