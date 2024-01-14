الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزارة الدفاع بسنغافورة تنفى مشاركتها فى الضربات العسكرية ضد الحوثيين

الضربات العسكرية
الضربات العسكرية ضد الحوثيين

نفت وزارة الدفاع في سنغافورة مشاركتها في الضربات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن، مشيرة إلى أنها شاركت في حملة متعددة الأطراف ترمي إلى الحفاظ على أمن السفن في البحر الأحمر، حسبما ذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية أمس السبت.

وقالت وزارة الدفاع في بيان أمس في رد على أسئلة إن قوات سنغافورة تشارك في عملية "حارس الأزدهار"، وهي قوة أمنية بحرية دولية تم تشكيلها للرد على استهداف جماعة الحوثي اليمنية لسفن الشحن في البحر الأحمر.

وأضاف البيان: "أن عملية حارس الأزدهار غير مرتبطة بالضربات العسكرية ضد الحوثيين".

وفي ديسمبر، أصيبت سفينة "ميرسك هانجتشو" التي ترفع علم سنغافورة بصاروخ حوثي في البحر الأحمر.

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