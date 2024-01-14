هيكتور كوبر: فخور بلاعبى سوريا واستبعاد السومة ليس نهائى

أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب سوريا، رضاه عن نتيجة التعادل السلبي التي حققها الفريق أمام أوزبكستان، السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى بكأس أمم آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

وقال كوبر في المؤتمر الصحفي بعد المباراة "وجدنا مننتخبا قويا ومستعدا بشكل جيد للبطولة ويعيش استقرارا فنيا على مدى أكثر من 3 سنوات ".

وأضاف "أشكر اللاعبين وفخور بهم فلم يدخروا اي جهدا ولعبوا بروح عالية ونتمنى أن نحقق نتائجا افضل ونتأهل".

وأكد كوبر ردا على سؤال حول استبعاد عمر السومة، مهاجم العربي القطري، أن هناك بعض اللاعبين تتأقلم وهناك لاعبين آخرين لا يتأقلموا بسرعة مع طريقة اللعب أو الأسلوب.

وأضاف "استبعاد اللاعب في بطولة لا يعني استبعاده بشكل نهائي وقد يكون موجودا في الفترة المقبلة بالمستقبل مع الفريق".

وتابع قائلا "أنا اختار الأنسب الذي قد يخدم المنتخب وكل اللاعبين هم أبناء المنتخب السوري وفي خدمة منتخب بلادهم".

وتابع: "لكل مدير فني خط يسير عليه، أنا متواجد منذ فترة قصيرة وفي كل مباراة أحاول أن أثبت طريقة اللعب، وقد قمنا باللعب بمهاجمين أمام اوزبكستان لأننا نعرف أن الفريق الاوزبكي قوي".

وعن حظوظ الفريق في التأهل قال "الفرق الأربعة في هذه المجموعة لديهم فرصة وأمل في التأهل إلى الدور المقبل ".

واختتم حديثه قائلا "المباراة مع استراليا ستكون قوية وسنحاول الخروج أمامهم بنتيجة ايجابية من خلال تصحيح بعض الأخطاء وعلاج عدد من السلبيات التي ظهرت في مباراة أوزبكستان".

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