خبير استراتيجى عن ادعاءات إسرائيل عن مصر: يكذبون طوال الوقت

علّق الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على الأكاذيب الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية بأن مصر تغلق معبر رفح وتمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، قائلًا إن هناك العديد من الشائعات التي تعرض لها المعبر منذ بداية الأزمة في غزة.

وأضاف الخبير الاستراتيجي في حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن مصر عرضت للعالم كله حجم المساعدات التي تصطف أمام معبر رفح والجانب الإسرائيلي كان متعنتًا.

وأشار إلى أن مصر مسئولة فقط عن الجانب المصري من معبر رفح، أما الجانب الفلسطيني فيتحكم فيه الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أن مصر استخدمت ورقة مزدوجي الجنسية للضغط على إسرائيل لفتح المعبر وإدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر هي الدولة الأولى على مستوى العالم في حجم المساعدات لقطاع غزة.

وأكد أن الإسرائيليين يكذبون طوال الوقت لعل أحد يصدقهم وهي دولة بُنيت على الكذب في الأساس، مشيرًا إلى أن أكبر كذبة من الاحتلال وهي تحصيل رسوم على المسافرين عبر معبر رفح من القطاع.