قصواء الخلالى: العالم يواجه تحديات غير مسبوقة ويحتاج إلى حلول عملية (فيديو)

تحدثت الإعلامية قصواء الخلالي، عن التحديات الكبيرة التي يعيشها العالم في الوقت الحالي، والتي تتجاوز ما شهده التاريخ من قبل، وأشارت إلى أن الوضع الراهن لا يمكن مقارنته بالماضي، وأن المستقبل سيكون مختلفًا عما عرفناه.

وأكدت الخلالي، خلال تقديمها برنامجها "في المساء مع قصواء" الذي يبث عبر قناة "سي بي سي"، على ضرورة البحث عن حلول حقيقية وعملية لمواجهة هذه التحديات، وأن هناك جهودًا يقوم بها مختلف الأطراف في هذا الإطار، وقالت إن العالم يعاني من متغيرات صعبة للغاية، وأنه منذ بداية جائحة كورونا، أصبح من الواضح أن العالم يشهد تغييرات جديدة لم تحدث من قبل.