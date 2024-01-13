السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الخارجية" تكشف سبب زيارة سامح شكرى لإريتريا.. وترد على الأكاذيب الإسرائيلية

زيارة سامح شكري لإريتريا
زيارة سامح شكري لإريتريا

أكد السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن زيارة وزير الخارجية سامح شكري لإريتريا، هدفها الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، والحد من عوامل التوتر، بالإضافة إلى التوسع الاستثماري المصري في دولة إريتريا الشقيقة. 

وكشف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، عن حقيقة تدخل مصر لمطالبة محكمة العدل الدولية بمحاكمة دولة الاحتلال عن جرائمها في غزة، مؤكدًا أن خبراء القانون في وزارة الخارجية يدرسون كل القرارات الخاصة بالدعوى ضد انتهاكات إسرائيل.

مصر تقدم كل التسهيلات لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

وأكد أن معبر رفح مفتوح بصورة دائمة، ومصر تقدم كل التسهيلات لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ولا يمكن المزايدة أو التشكيك في هذا الأمر، مشيرًا إلى أن الجميع يدرك أن  مصر لم تمنع أو تعطل دخول أي شاحنات لقطاع غزة، موضحًا أن هناك عراقيل كثيرة من الجانب الإسرائيلي سواء بدخول المساعدات أو دخول المصابين إلى مصر لتلقى علاجهم. 

وتابع: كل المسئولين الذين زاروا معبر رفح تأكدوا من دور مصر في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة.

الخارجية سامح شكري زيارة لإريتريا إسرائيل المزايدة أو التشكيك معبر رفح

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