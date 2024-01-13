السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة 4 في حادث اصطدام توكتوك بسيارة نقل بالغربية

ارشيفية
ارشيفية

لقي اثنين مصرعهما وأصيب اثنين آخرين فى حادث تصادم بين توك توك وسيارة نقل على الطريق السريع المتجة من محلة روح إلى المحلة الكبرى "أمام مدخل قرية سجين الكوم" بمحافظة الغربية.

 

تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغ من الأهالي بمصرع وإصابة 4أشخاص على الطريق السريع المتجهه من محلة روح إلى المحلة الكبرى.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث  وتبين من المعاينة الأولية وفاة شخصين وإصابة 2 آخرين وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم والجثث إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من إجراءات وتصاريح الدفن وتسلميهما إلى ذويهم.

وحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

توك توك محلة روح تصادم مشرحة المستشفى مصرعهما المحلة الكبري بمحافظة الغربية

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