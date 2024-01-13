السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سيدة ناميبيا الأولى تنتقد دفاع ألمانيا عن إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية

سيدة ناميبيا الأولى
سيدة ناميبيا الأولى مونيكا جينجوس

انتقدت سيدة ناميبيا الأولى مونيكا جينجوس، اليوم السبت، دفاع ألمانيا عن إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا، ضدها أمام محكمة العدل الدولية.

في بيان على X، أشارت جينجوس إلى الإبادة الجماعية التي شنتها القوات الألمانية من عام 1904 إلى عام 1908 وقتلت ما بين 24000 إلى 100000 من الهيريرو و10000 من الناما في ناميبيا (التي كانت تُعرف آنذاك استعماريًا باسم جنوب غرب إفريقيا الألمانية).

قالت، إن عبثية رفض ألمانيا، في 12 يناير 2024، اتهامات الإبادة الجماعية ضد إسرائيل والتحذير من "الاستغلال السياسي لهذه التهمة" لا يغيب عنا، ويتشابه مع ما قامت به ألمانيا قديما.

وكانت قالت الحكومة الألمانية في بيان لها إنها "ترفض بشدّة وبصراحة اتهامات الإبادة الموجهة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية"، معتبرة أن هذا الاتهام لا أساس له من الصحة".

واعتبر البيان أنه نظرًا لتاريخ ألمانيا وللمحرقة التي شكّلت جريمة ضد الإنسانية، تشعر الحكومة الألمانية أنها مرتبطة بشكل خاص باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وأن هذه الاتفاقية هي أداة مركزية للقانون الدولي تهدف إلى تنفيذ مبدأ "لن يحدث ذلك مرة أخرى أبدًا"، مؤكدا أن الحكومة الألمانية "تعارض بحزم كلّ استغلال سياسي".

سيدة ناميبيا الأولى مونيكا جينجوس قضية الابادة الجماعية جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية أفريقيا

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