"هل العالم أعمى؟".. تعليق قوي من شردي على مزاعم إسرائيل بمحكمة العدل

علّقت الإعلامية لبنى عسل على المزاعم الإسرائيلية في محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قال إن مصر مشتركة في مسألة منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت عسل خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن هذه كذبة جديدة من الأكاذيب الإسرائيلية، مؤكدة أن مصر منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تحرص على إدخال المساعدات للأشقاء في غزة.

وأضافت، أن مصر علّقت عبور الرعايا الأجانب عبر معبر رفح من أجل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة.

محمد شردي عن دفاع إسرائيل بمحكمة العدل الدولية: لم تجد أمامها شيء سوى مهاجمة مصر

فيما قال الإعلامي محمد شردي، إن إسرائيل في دفاعها بمحكمة العدل الدولية هاجمت جنوب إفريقيا وكذبتها، مضيفًا: "إسرائيل لم تجد أمامها شيئًا فقالت مصر هي التي منعت دخول المساعدات هذا على اعتبار أن العالم كله أعمى أو لا يسمع، والأمين العام للأمم المتحدة عندما وقف على باب المعبر منعته إسرائيل من الدخول".

وتابع: "إسرائيل لم تشاهد طوابير شاحنات المساعدات المصرية، هل هذه المشاهد كانت من وحي خيالنا أو أحلام؟" مشيرًا إلى أن إسرائيل في الأساس بُنيت على كذبة كبيرة.