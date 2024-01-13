السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

موافقة مصر على احتلال إسرائيل محور فيلادلفيا.. كذبة متجددة

محور فيلاديلفيا
محور فيلاديلفيا

يمتد محور صلاح الدين "فيلادلفيا"، من البحر المتوسط شمالًا حتى معبر كرم أبوسالم جنوبًا بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة، التي تبلغ نحو 14 كيلومترًا.

جدل واسع طال المحور خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث زعمت إسرائيل موافقة مصر على احتلال محور فيلادلفيا. 

ولم توافق مصر على إعادة احتلال إسرائيل محور فيلادلفيا، وتعتبره انتهاكًا لاتفاقية السلام والترتيبات المشتركة بين مصر وإسرائيل.

كما تعتبر الترتيبات الأمنية في منطقة محور صلاح الدين أو محور فيلادلفيا جزءًا لا يتجزأ من الملحق الأمني في اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل في 1979 وتم إقرار هذه الترتيبات المتعلقة بالمحور في سبتمبر 2005.

وفي  حالة تغيير أي وضع أمني في الحدود المشتركة بين مصر وقطاع غزة من قِبل إسرائيل فإن ذلك يتطلب أولًا قيام الجانب الإسرائيلي بالتنسيق الكامل مع مصر في إطار اللجنة العسكرية العليا المشتركة.

نفى مصدر مصري مسئول، ما تحدثت عنه تقارير إعلامية بشأن وجود تعاون مصري إسرائيلي فيما يخص محور صلاح الدين "فيلادلفيا".

وأكد المصدر في تصريحات صحفية أن مثل هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة.

وتناولت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمر في تقرير لها، حيث قالت إن إسرائيل تتفاوض مع مصر لتشديد المراقبة في محور فيلادلفيا.

ونقلت عن مسئولين مصريين لم تكشف عن هوياتهم أن إسرائيل طلبت من مصر تركيب أجهزة استشعار على طول ممر فيلادلفيا.

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