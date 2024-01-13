السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

5 لاعبين تجب متابعتهم فى أمم إفريقيا 2023

محمد قدوس
محمد قدوس

دائمًا ما تشهد بطولة أمم إفريقيا بزوغ نجوم جديدة وتألق لاعبين للمرة الأولى مع منتخبات بلادهم، وهو ما جعلها أحد أهم البطولات التي تقدم مواهبًا مميزة للاحتراف في الدوريات العالمية وقبلة لوكلاء اللاعبين لاختيار المواهب الشابة.

محمد قدوس.. جوهرة البلاك ستارز ونجم البريميرليج

ويأتي الغاني محمد قدوس، لاعب فريق وست هام يونايتد الانجليزي، على رأس اللاعبين المتوقع تألقهم في البطولة، بعدما ظهر بشكل مميز رفقة فريقه في بطولة الدوري الانجليزي.

ويشارك قدوس، صاحب الـ23 عامًا، في بطولة أمم إفريقيا للمرة الأولى في مسيرته ساعيًا لمواصلة التألق الذي يقدمه من بداية الموسم، والذي قاده لتسجيل 13 هدفًا في 27 مباراة مع فريقه.

ويلعب قدوس في مركز الجناح، ومن المتوقع له أن يشارك في التشكيل الأساسي لـ"البلاك ستارز".

 

فارس شايبي.. زميل مرموش والانضمام الأول لـ"محاربو الصحراء"

كما يعد فارس شايبي، لاعب المنتخب الجزائري وفريق أينتراخت فرانكفورت من الأسماء المنتظر تألقها في "كان".

وانضم شايبي لقائمة منتخب الجزائر لمنافسات البطولة للمرة الأولى في مسيرته، ويأمل في الحصول على فرصة للظهور ضمن تشكيل "محاربو الصحراء" لإظهار قدراته وموهبته التي أبرزها مع فريقه الألماني.

ويجيد شايبي، صاحب الـ21 عامًا. اللعب في مركز صانع الألعاب بالإضافة إلى مركزي الجناحين الأيمن والأيسر.

 

لامين كامارا.. نجم يسعى لمواصلة البزوغ في سماء إفريقيا

ويشارك السنغالي لامين كامارا، أيضًا للمرة الأولى مع منتخب بلاده في البطولة، إذ يعد أحد أهم المواهب الصاعدة في القارة السمراء بعدما شارك في تتويج منتخب بلاده بلقب أمم إفريقيا تحت 20 عامًا، وأمم إفريقيا للمحليين، وحصد بها جائزة أفضل لاعب شاب.

ويشارك كامارا بشكل منتظم منذ بداية الموسم الجاري رفقة فريق ميتز الفرنسي، ولعب 17 مباراة سجل خلالها هدف وصنع هدفين لزملائه في الفريق.

ولعب كامارا 8 مباريات مع منتخب السنغال الأول، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما لزملائه.

 

ويلفريد ناثان دوالا.. معجزة أم مزور

فيما يعد الكاميروني ويلفريد ناثان دوالا، صاحب الـ17 عامًا، مفاجأة البطولة، إذ يعتبر أصغر لاعب يشارك في تاريخ بطولة أمم إفريقيا.

وحظى دوالا بدعم الاتحاد الكاميروني للعبة برئاسة صامويل إيتو، على الرغم من الانتقادات التي تعرض لها والجدل الذي أحدثه انضمامه لقائمة الأسود، في ظل الحديث عن كون أكبر  من السن المعلن له، بعدما انتشرت صوره.

وستتجه الأنظار ناحية دوالا الذي يعتبر أحد المواهب الكاميرونية المميزة في الفترة الأخيرة، ويحظى بدعم الإعلام الكاميروني وكذلك مسئولي المنتخب.

ويجيد دوالا اللعب في مركز وسط الملعب، وتعد بطولة أمم إفريقيا الاختبار الحقيقي لموهبته.

 

كريم كوناتي.. أصحاب الأرض يتسلحون بشبابهم 

كما يعد الإيفواري كريم كوناتي، واحدًا من المواهب المنتظر تألقها في البطولة، ويشارك بأمم إفريقيا للمرة الأولى في مسيرته الدولية.

ويجيد كوناتي، ابن الـ19 عامًا، اللعب في مركز المهاجم الصريح، وتألق رفقة فريق ريد بول سالزبورج النمساوي منذ بداية الموسم الجاري، مسجلًا 10 أهداف وصانعًا 6 في 25 مباراة لعبها مع الفريق.

واستطاع كوناتي جذب الأنظار بامتلاكه المهارة في إنهاء الهجمات والتسجيل، بالإضافة إلى وعيه التكتيكي والذي جعله أحد أهم اللاعبين في تشكيل الأفيال في الفترة الماضية.

كريم كوناتي ويلفريد ناثان دوالا لامين كامارا فارس شايبي محمد قدوس أمم أفريقيا 2023

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