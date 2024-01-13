السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يتابع سير أعمال امتحانات نصف العام

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، سير أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023/2024، حيث أدى طلاب الصف السادس، اليوم، الامتحان في مادتيِّ اللغة العربية والتربية الدينية على مستوى الإدارات التعليمية، وذلك بالتزامن مع بدء امتحانات الصف الثاني الثانوي (عام ولغات) في مادة اللغة العربية. 

إجراءات احترازية بين الطلاب 

وحرص المحافظ، على الاطمئنان عن الإجراءات الاحترازية وتوفير التباعد بين الطلاب، وتقليل الكثافات الطلابية داخل اللجان واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال يوم الامتحان، بجانب متابعة انتظام أعمال الامتحانات بلاقي المراحل الدراسية. 

وأكد المحافظ على مدير مديرية التربية والتعليم بتوجيه الإدارات التعليمية بضرورة الالتزام بالتعليمات الإدارية والفنية المنظمة لأعمال الامتحان والتأكيد على إحكام السيطرة على أمن بوابة المدرسة وغلق الأبواب وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل اللجان إلى جانب التأكيد على ضرورة توقيع الملاحظين والمراقبين على كشوف الملاحظة مسبقًا قبل بدء اللجنة لتحقيق الانضباط داخل اللجان، وحظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء كان مع الطلاب أو الملاحظين، وعدم التهاون واتأكيد على تطبيق القرار الوزاري رقم (34) بشأن حالات الغش بإلغاء مادة أو جميع المواد وعند ضبط حالة الغش بإستخدام المحمول يتم حيازة التليفون المحمول والحرمان من الامتحانات طبقًا للقانون 73 لسنة 2017 وذلك لتحقيق الانضباط أثناء أداء الطلاب الامتحان.

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